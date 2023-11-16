Здесь пройдено и понято немало. В первой школе Салехарда нить времён не прерывается

Шестого ноября 56 лет назад началась славная история школьного музея. С середины тридцатых годов прошлого века здесь накоплены ценные сведения об истории учебного заведения, судьбах выпускников, которым выпало пройти испытания в военные сороковые, период становления и возрождения родного края, страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии