Здесь пройдено и понято немало. В первой школе Салехарда нить времён не прерывается

Шестого ноября 56 лет назад началась славная история школьного музея. С середины тридцатых годов прошлого века здесь накоплены ценные сведения об истории учебного заведения, судьбах выпускников, которым выпало пройти испытания в военные сороковые, период становления и возрождения родного края, страны.