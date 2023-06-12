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Сотрудники «Мособлпожспаса» напомнили отдыхавшим на водоемах Подмосковья о безопасном купании

Сотрудники «Мособлпожспаса» напомнили отдыхавшим на водоемах Подмосковья о безопасном купании

Сотрудники «Мособлпожспаса» проинспектировали обстановку на реках и озерах Подмосковья. Они провели с отдыхавшими профилактические беседы о правилах безопасного купания.

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