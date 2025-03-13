Тайная доктрина
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Тайная доктрина

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Большая часть Суджи освобождена ВС РФ, бежавший противник пытается перевести дух в лесном массиве в районе сумского села Садки

Большая часть Суджи освобождена ВС РФ, бежавший противник пытается перевести дух в лесном массиве в районе сумского села Садки

Большая часть Суджи освобождена ВС РФ, бежавший противник пытается перевести дух в лесном массиве в районе сумского села Садки Освободив большую часть города Суджа, российские войска вышли в реке Олешня в районе автодороги Р200, проходящей в городской черте.

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