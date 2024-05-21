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22 мая: этот день в истории России

22 мая: этот день в истории России

22 мая: этот день в истории России Юлия ЯкобсонВ истории России 22 мая занимает особое место. В этот день, в 1709 году, родился Якоб Штелин, выдающийся исследователь русского искусства и основатель театра фейерверков, который достиг высот своего творчества при Екатерине Великой.

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