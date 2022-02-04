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Первую шайбу женской хоккейной сборной РФ на Олимпиаде забила воспитанница хабаровской спортшколы Екатерина Добродеева

Первую шайбу женской хоккейной сборной РФ на Олимпиаде забила воспитанница хабаровской спортшколы Екатерина Добродеева

Автором первой шайбы женской сборной России по хоккею на Олимпийских играх в китайском Пекине стала Екатерина Добродеева - воспитанница хабаровской хоккейной школы «Амур».

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