Подростки сожгли дачный дом в Приморском округе

Причиной пожара стало неправильное использование печи. К счастью, обошлось без пострадавших.По сообщению ГУ МЧС России по Архангельской области, вчера около 4 часов утра произошел пожар в дачном доме, расположенном в СНТ «Бытовик» в Приморском округе.
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