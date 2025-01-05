Подростки сожгли дачный дом в Приморском округе

Причиной пожара стало неправильное использование печи. К счастью, обошлось без пострадавших.По сообщению ГУ МЧС России по Архангельской области, вчера около 4 часов утра произошел пожар в дачном доме, расположенном в СНТ «Бытовик» в Приморском округе.