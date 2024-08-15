Определился обладатель Суперкубка УЕФА 2024 года

Испанский «Реал Мадрид» выиграл Суперкубок УЕФА 2024 года. Об этом сообщает «Лента.ру». Во встрече, прошедшей в Польше на «Варшавском Национальном стадионе», испанская команда оказалась сильнее итальянской «Аталанты».