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Определился обладатель Суперкубка УЕФА 2024 года

Определился обладатель Суперкубка УЕФА 2024 года

Испанский «Реал Мадрид» выиграл Суперкубок УЕФА 2024 года. Об этом сообщает «Лента.ру». Во встрече, прошедшей в Польше на «Варшавском Национальном стадионе», испанская команда оказалась сильнее итальянской «Аталанты».

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