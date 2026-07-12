Страна.ua: Свириденко уходит с поста из-за интереса НАБУ и для смены Федорова

Президент Украины Владимир Зеленский мог отправить правительство премьер-министра Юлии Свириденко в отставку ради смены министра обороны Михаила Федорова, а также из-за того, что против нее начало расследование Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии