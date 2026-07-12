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Газета.ру

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Страна.ua: Свириденко уходит с поста из-за интереса НАБУ и для смены Федорова

Страна.ua: Свириденко уходит с поста из-за интереса НАБУ и для смены Федорова

Президент Украины Владимир Зеленский мог отправить правительство премьер-министра Юлии Свириденко в отставку ради смены министра обороны Михаила Федорова, а также из-за того, что против нее начало расследование Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

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