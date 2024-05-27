Княжевская: в Южном Бутове построят четырехэтажный образовательный комплекс

На юго-западе Москвы скоро появится новый образовательный комплекс. Четырехэтажное здание, рассчитанное на 350 детей школьного и дошкольного возраста, построят в районе Южное Бутово в рамках столичной Адресной инвестиционной программы.
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