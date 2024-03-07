Буданов* проиграл, Зеленский не выжил? Неожиданный масштаб атаки ВС РФ по Одессе

ГБ Геннадий Бережнов БНК используют для атак на военные корабли и суда России, в том числе для недавней атаки по "Сергею Котову". Однако ранее уничтожить ангар не могли. А что Зеленский был недалеко, тоже не знали, а если бы знали то воздержались бы. А уничтожить его можно было давно и без надрыва, была бы политическая воля на уничтожение фашиста!

vagas Karlito Так понимаю ,- приобрели драгоценный опыт и нам показали где слабость! Теперь будут решения которые изменят наши недоработки в лучшую сторону!))) Надеюсь что то, что произошло, позволит нам тщательнее отнестись к разведке врага в акватории Черного моря! Отогнать их._ сбив парочку их безпилотников! Хотелось бы что бы решение такое было,- это такая же наша безопасность!