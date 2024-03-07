Минобороны РФ заявило о точечном поражении ангара с безэкипажными катерами в промзоне Одессы. Именно они использовались не только киевскими боевиками, но и диверсантами для осуществления террористических атак на военные корабли и суда России, в том числе для недавней атаки по "Сергею Котову".
Буданов* проиграл, Зеленский не выжил? Неожиданный масштаб атаки ВС РФ по Одессе
Комментарии
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ГБ
Геннадий Бережнов
БНК используют для атак на военные корабли и суда России, в том числе для недавней атаки по "Сергею Котову". Однако ранее уничтожить ангар не могли. А что Зеленский был недалеко, тоже не знали, а если бы знали то воздержались бы. А уничтожить его можно было давно и без надрыва, была бы политическая воля на уничтожение фашиста!
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7 час.
vagas Karlito
Так понимаю ,- приобрели драгоценный опыт и нам показали где слабость! Теперь будут решения которые изменят наши недоработки в лучшую сторону!))) Надеюсь что то, что произошло, позволит нам тщательнее отнестись к разведке врага в акватории Черного моря! Отогнать их._ сбив парочку их безпилотников! Хотелось бы что бы решение такое было,- это такая же наша безопасность!
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5 час.
ТО
Терехов Олег
Какой по счету ангар с беспилотниками уничтожен? Хватит вранья и праздничных реляций. Давно пора сбивать пиндосовские дроны с самолеты системы Авакс над Черным морем , тогда и морские беспилотники будут бесполезны и неопасны!
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1 час.
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