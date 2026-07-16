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warontherocks

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Academia’s Critical Role in Developing an Economic Security Workforce

Academia’s Critical Role in Developing an Economic Security Workforce

Editor’s note: This is the tenth article in an 11-part series examining how the United States should organize, lead, and integrate economic statecraft into strategy, defense practice, and the broader national security ecosystem.

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