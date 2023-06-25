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    👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏Генерал Суровикин...

ИТ: американские чипы наступают на Европу

ИТ: американские чипы наступают на Европу

Самыми значимыми иностранными инвестициями в экономику Германии за последние десятилетия называют сделку американской Intel, объявившей о вложении в строительство в ФРГ новых заводов по производству микроэлектроники 30 млрд евро.

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