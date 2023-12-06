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Магнитная буря может накрыть Землю в новогоднюю ночь

Магнитная буря может накрыть Землю в новогоднюю ночь

Магнитная буря может обрушиться на Землю в ночь с 31 декабря 2023 года на 1 января 2024-го. Такой прогноз опубликован на сайте лаборатории солнечной астрономии (Институт космических исследований РАН и Институт солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН).

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