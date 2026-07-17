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Наука и Техника

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Перезагрузка RuStore: как санкции против VK изменили ландшафт российского рынка приложений

Перезагрузка RuStore: как санкции против VK изменили ландшафт российского рынка приложений

Когда я впервые увидела новость о продаже RuStore, честно говоря, первая мысль была тревожной. Мы все уже привыкли к тому, что этот магазин приложений стал неотъемлемой частью цифровой жизни в России, особенно после того, как доступ к привычным зарубежным платформам начал сужаться.

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