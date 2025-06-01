Лайма Вайкуле «прогорает» – даже Пугачёва и Верка Сердючка не помогли

У Лаймы Вайкуле не клеится бизнес. Она уж так старалась быть главной звездой Латвии, уж так хотела стать «историей успеха» Юрмалы, но вдруг оказалось, что все эти так называемые «курорты» прибалтийские – это лишь с точки зрения русских – курорты.