Лайма Вайкуле «прогорает» – даже Пугачёва и Верка Сердючка не помогли

У Лаймы Вайкуле не клеится бизнес. Она уж так старалась быть главной звездой Латвии, уж так хотела стать «историей успеха» Юрмалы, но вдруг оказалось, что все эти так называемые «курорты» прибалтийские – это лишь с точки зрения русских – курорты.
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