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Школы Кемерова выпустили почти 200 “Отличников Кузбасса”

Школы Кемерова выпустили почти 200 “Отличников Кузбасса”

Кемеровские школы в этом году выпустили более 2000 школьников, 192 из которых были удостоены золотого знака «Отличник Кузбасса», ещё 55 - серебряного, а 256 выпускников получат аттестат особого образца с федеральной медалью «За успехи в учении».

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