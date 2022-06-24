Школы Кемерова выпустили почти 200 “Отличников Кузбасса”

Кемеровские школы в этом году выпустили более 2000 школьников, 192 из которых были удостоены золотого знака «Отличник Кузбасса», ещё 55 - серебряного, а 256 выпускников получат аттестат особого образца с федеральной медалью «За успехи в учении».