ЭНЕРГИЯ ДНЯ 22 декабря 2021 года

Энергетический прогноз на двадцать второе декабря две тысячи двадцать первого года. Числовой вибрационный код 1190 = В будущем, среди всех бесконечных Измерений, человек так же будет в центре Мироздания, охватывая Его своим разумом =В одиночестве следи за своими мыслями; в кругу семьи - за проявлением характера; среди знакомых - за своим языком = Гравитация имеет только одну полярность - это естественный противовес в физике в рамках Законов физики =Запомните: способность к объединению и к взаимодействию является признаком роста сознания Христа =Как легко обидеть человека! Взял и бросил фразу злее перца… А потом, порой, не хватит века, чтоб вернуть обиженное сердце… =Любить жену - это любить её слушать! Это главный признак совместимости, все остальные вторичны = Любовь никогда не превращается во внезапную ненависть, а настоящая радость никогда не превращается в боль = Любовь привлекательна, свет привлекателен, а благожелательность и красота — привлекательны более, чем когда-либо прежде = "Не бойся того, что с тобой будет, твоё будущее от этого не изменится, зато настоящее станет спокойным" = Негативные эмоции, также ложные представления, создают в поле человека Энергетические блоки, препятствия = Никакими путями и дорогами не пройти, если жить без Любви: без Любви к себе, без Любви к ближнему, без Любви к Миру, без Любви к Жизни… = "Самое сильное напряжение, безусловно, возникает между тем, что человек есть, и тем, чем, на его взгляд, он должен быть" = Самый лучший подарок, который дарит нам судьба - это люди, которым мы говорим: "Спасибо, что ты есть!"= Сильные люди находят время помочь другим, даже если они борются со своими собственными проблемами =Слова пробуждают в человеке мощь, которая так и осталась бы спящей, если бы мысли не превратились в слова =Современное эзотерическое Знание раскрыло возможности практической работы с формами Пространства = Твоя миссия - это сияющий Путь, которым ты следуешь, и неважно, насколько темна ночь вокруг = ".