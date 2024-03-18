Орлов признан первой звездой игрового дня в НХЛ

Дмитрий Орлов, набрав четыре очка в матче с «Оттавой», стал первой звездой игрового дня в НХЛ. В ночь на 18 марта в Оттаве прошел матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Каролину Харрикейнз».
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