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Чемпионат Испании. «Райо» примет «Лас-Пальмас», «Реал» сыграет с «Осасуной» в субботу, «Барселона» с «Сосьедадом» Захаряна – в воскресенье

В пятницу «Райо Вальекано» примет «Лас-Пальмас». В субботу «Реал» сыграет с «Осасуной».  В воскресенье «Атлетико» сыграет в гостях с «Мальоркой», «Атлетик» – с «Вальядолидом», «Барселона» – с «Сосьедадом» Арсена Захаряна.

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