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Смешные мемы про бургеры: праздничная подборка

Смешные мемы про бургеры: праздничная подборка

Подборка приколов для тех, кто ценит сочные котлеты и мягкие булочки. Отличное настроение гарантировано!Чувствуете запах жареного мяса и свежих овощей? Это Международный день бургера, который отмечается 27 июля.

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