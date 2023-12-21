Каток открыли в сквере Кирова в Иркутске

Впервые в сквере имени Кирова в Иркутске открылся каток. Ледовая площадка разместилась вокруг фонтана, который накрыли прозрачным куполом, превратив его в диджейский пункт популярной радиостанции, сообщает администрация города.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии