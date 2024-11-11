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Александр Мостовой готов стать спортивным директором "Спартака" после ухода Амарала

Бывший футболист Александр Мостовой выразил готовность стать спортивным директором "Спартака" после ухода Томаша Амарала.

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