Военно-морские силы США начали отрабатывать действия по переброске в Европу ракетных систем, ранее запрещенных Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), который сознательно разрушил Вашингтон; Россия не оставит подобные решения без внимания.