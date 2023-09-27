Военно-морские силы США начали отрабатывать действия по переброске в Европу ракетных систем, ранее запрещенных Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), который сознательно разрушил Вашингтон; Россия не оставит подобные решения без внимания.
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