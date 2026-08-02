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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сарновский возобновил ледовые тренировки. Он пропустил больше месяца из-за стрессового перелома

Фигурист Никита Сарновский возобновил тренировки на льду после стрессового перелома.  Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

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