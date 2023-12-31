"Международного права больше нет": эксперт - об атаке ВСУ по Белгороду

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
А оно вообще было по отношению к современной России? На каждый теракт на территории России отвечать в 10 раз больше. Перестать стеснятся, Русские (все кто исконно проживает на территории России) это великая нация, если кто то об этом забыл, то надо жёстко всем об этом напомнить и не давать вытирать о себя ноги. Чем раньше это поймём быстрее перестроим страну.
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