"Международного права больше нет": эксперт - об атаке ВСУ по Белгороду

ИМ

Ильдус Мамлеев

А оно вообще было по отношению к современной России? На каждый теракт на территории России отвечать в 10 раз больше. Перестать стеснятся, Русские (все кто исконно проживает на территории России) это великая нация, если кто то об этом забыл, то надо жёстко всем об этом напомнить и не давать вытирать о себя ноги. Чем раньше это поймём быстрее перестроим страну.