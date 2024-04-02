Мартовские показатели производства Южной Кореи сокращаются впервые за 3 месяца

Производственная активность Южной Кореи впервые за три месяца оказалась в зоне понижения. Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) имеет сигнальный уровень 50 пунктов, данные ниже которого свидетельствуют об экономическом спаде, выше - подъеме.