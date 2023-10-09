Выявлена роль аргинина в развитии раковых опухолей

Ученые Базельского университета выявили роль аргинина в развитии раковых опухолей в печени. Оказывается, что опухолевые клетки накапливают высокие уровни аргинина, увеличивая его поглощение и подавляя его потребление.
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