В 2027 году размер единовременной выплаты из пенсионных накоплений будет увеличен до 469 665 рублей, что превышает показатель 2026 года на 29 889 рублей.
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