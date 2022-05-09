Анна Щербакова: «Моя семья часто ходила на Парад Победы. Я даже иногда с тренировок приезжала к Поклонной горе»

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова рассказала о родственниках, которые воевали во время ВОВ. «В моей семье спустя много лет хранится память о моих прадедушках и прабабушках со стороны и мамы, и папы, которые воевали в Великой Отечественной Войне.