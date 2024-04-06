«Союз МС-24» с международным экипажем благополучно приземлился в Казахстане

Спускаемый аппарат корабля «Союз МС-24», на котором российские космонавты и астронавт NASA Лорал О’Хара вернулись с МКС, приземлился примерно в 150 км от казахстанского города Жезказган в 10:17 по московскому времени, сообщил Роскосмос.
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