«Союз МС-24» с международным экипажем благополучно приземлился в Казахстане

Спускаемый аппарат корабля «Союз МС-24», на котором российские космонавты и астронавт NASA Лорал О’Хара вернулись с МКС, приземлился примерно в 150 км от казахстанского города Жезказган в 10:17 по московскому времени, сообщил Роскосмос.