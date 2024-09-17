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Российский летчик предотвратил столкновение с беспилотником коалиции США в Сирии

Российский летчик предотвратил столкновение с беспилотником коалиции США в Сирии

Российский экипаж самолета Су-35 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ успешно предотвратил столкновение с беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) MQ-9 так называемой международной коалиции во главе с США в небе над сирийской провинцией Хомс.

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