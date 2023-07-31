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Юки Цунода: «Первый отрезок стал ключевым для попадания в очки – «Альфа Таури» летела по трассе»

На Гран-при Бельгии Юки принес команде третье очко в 2023 году, финишировав десятым, его напарник Даниэль Риккардо стал 16-м.

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