Новый налёт на аэродром Дягилево: Рязанскую область атаковали дроны-камикадзе

Три дрона-камикадзе атаковали аэродром Дягилево в Рязани. Это уже не первая атака на военный объект.Утром 4 декабря три украинских дрона-камикадзе атаковали военную авиабазу Дягилево в Рязанской области, сообщает телеграм-канал Mash.
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