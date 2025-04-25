Алла Манилова: «Мы формируем спрос на русское искусство»

Сегодня – 130 лет со дня основания Русского музея. Что изменилось за последнее время в его работе? Об этом эксклюзивно для «Петербургского дневника» рассказала генеральный директор музея – Алла Юрьевна, Русский музей – самый посещаемый музей в стране.