Алла Манилова: «Мы формируем спрос на русское искусство»

Сегодня – 130 лет со дня основания Русского музея. Что изменилось за последнее время в его работе? Об этом эксклюзивно для «Петербургского дневника» рассказала генеральный директор музея – Алла Юрьевна, Русский музей – самый посещаемый музей в стране.
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