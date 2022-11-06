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У Чистякова нет предложения от «Ахмата». «Зенит» не вел переговоры о трансфере («РБ-Спорт»)

«Ахмат» не интересовался Дмитрием Чистяковым и не вел переговоров с «Зенитом». Ранее Геннадий Орлов заявлял, что Чистяков может перейти в «Ахмат».

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