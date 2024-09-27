В Тюменской области полицейские пресекли реализацию более 20 тысяч пачек немаркированных сигарет

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Тюмени в результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий пресекли противоправную деятельность местного жителя 1985 года рождения, подозреваемого в незаконном хранении в целях сбыта немаркированной табачной продукции в особо крупном размере.