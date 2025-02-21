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Царьград

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Метапневмовирус из Китая: рост заболеваемости среди детей в России

Метапневмовирус из Китая: рост заболеваемости среди детей в России

В России растёт число случаев метапневмовируса, привезённого из Китая. Особому риску подвергаются дети, что вызывает перегрузку детских больниц.

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