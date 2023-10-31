Рецепт пирога с вареной сгущенкой

Предлагаю вам рецепт изумительного пирога с вареной сгущенкой. Готовить его не сложно, а в итоге - вкуснейшая выпечка к чаю! Пирог я сделала в виде кекса-кольца, можно его выпекать в обычной круглой или квадратной форме.