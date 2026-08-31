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Регион 29

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В Архангельске проходит конференция, посвященная истории Северных конвоев

В Архангельске проходит конференция, посвященная истории Северных конвоев

В Архангельске проходит всероссийская научно-практическая конференция «Арктические конвои в исторической памяти народов».

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