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Абрамченко заявила, что таможенная комиссия одобрила экспортную квоту на 25,5 млн тонн зерна

Абрамченко заявила, что таможенная комиссия одобрила экспортную квоту на 25,5 млн тонн зерна

Заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко в своем Telegram-канале заявила, что подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию Минэкономразвития России одобрила увеличение экспортной квоты до 25,5 млн тонн зерна в 2023 году.

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