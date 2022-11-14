Абрамченко заявила, что таможенная комиссия одобрила экспортную квоту на 25,5 млн тонн зерна

Заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко в своем Telegram-канале заявила, что подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию Минэкономразвития России одобрила увеличение экспортной квоты до 25,5 млн тонн зерна в 2023 году.
Заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко в своем Telegram-канале заявила, что подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию Минэкономразвития России одобрила увеличение экспортной квоты до 25,5 млн тонн зерна в 2023 году.
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