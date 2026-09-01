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Царьград

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Этих советских актёров судьба наказала за "предательство" Родины

Этих советских актёров судьба наказала за "предательство" Родины

Они были звёздами советского экрана – их любили, узнавали на улицах, цитировали слова их героев. Но в один момент они собрали чемоданы и уехали за океан.

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