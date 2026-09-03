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Захарова назвала возможное введение Арменией виз для россиян шагом против армян

Захарова назвала возможное введение Арменией виз для россиян шагом против армян

Возможное решение Еревана о введении виз для россиян отразится на самих гражданах Армении, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на Восточном экономическом форуме.

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