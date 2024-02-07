Ушёл из жизни актёр "Моей прекрасной няни" и "Глухаря" Александр Симонец

Уроженец Благовещенска, известный многим зрителям, умер в 61 годПо данным издания StarHit, 6 февраля 2024 года от сердечной недостаточности скончался актёр Александр Симонец, известный по сериалам "Счастливы вместе", "Глухарь" и "Моя прекрасная няня".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии