SpaceX получила разрешение на 25 запусков Starship в год

Запуск Starship / © SpaceX Согласно докладу FAA, космическая компания Илона Маска получила одобрение на: Создание второй стартовой площадки на территории «Звездной базы» в Техасе; Возможность 25 запусков транспортной системы Starship в год; Пуски модернизированных версий Starship и Super Heavy; Приводнение Starship и Super Heavy в Американском заливе, Индийском и Тихом океанах; Возможность посадок Starship и Super Heavy на морские платформы.