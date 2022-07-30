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Хавбек «Ливерпуля» Окслейд-Чемберлен получил серьезную травму задней поверхности бедра. Вратарь Келлехер пропустит еще 2-3 недели

Хавбек «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен получил травму задней поверхности бедра. 28-летнему игроку не потребуется операция, но главный тренер команды Юрген Клопп назвал травму серьезной.

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