Бывший член Бюро ВК НПКСК Гоу Чжунвэнь обвинен в коррупции и злоупотреблении служебным положением

Пекин, 7 мая /Синьхуа/ -- Бывшему члену Бюро Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая /ВК НПКСК/ Гоу Чжунвэню предъявлено обвинение в коррупции и злоупотреблении служебным положением, сообщили в среду в Верховной народной прокуратуре КНР.
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