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Газета.ру

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МВД: водитель Renault сбил двух детей на велосипеде во дворе жилого дома в Омске

МВД: водитель Renault сбил двух детей на велосипеде во дворе жилого дома в Омске

Водитель автомобиля Renault сбил двух детей на велосипеде во дворе жилого дома в Омске. Об этом на странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщила пресс-служба Главного управления министерства внутренних дел (МВД) России по Омской области.

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