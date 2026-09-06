МВД: водитель Renault сбил двух детей на велосипеде во дворе жилого дома в Омске

Водитель автомобиля Renault сбил двух детей на велосипеде во дворе жилого дома в Омске. Об этом на странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщила пресс-служба Главного управления министерства внутренних дел (МВД) России по Омской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Прокуратура отмен...
- Пункты обогрева р...
- НН МИД Белоруссии вы...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым