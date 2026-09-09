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💉 В Крыму стартовала ежегодная кампания по вакцинации от гриппа

💉 В Крыму стартовала ежегодная кампания по вакцинации от гриппа Планируется привить не менее 63% жителей региона, что составляет более 1,1 млн человек, в том числе около 288 тысяч детей, сообщил Глава РК Сергей Аксёнов.

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