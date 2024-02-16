В Татарстане по нацпроекту открыли центр развития кадрового потециала туристской отрасли

Центр развития кадрового потенциала туристической сферы начал свою деятельность на базе Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма в Казани в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
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