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ГТРК Татарстан

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В Татарстане по нацпроекту открыли центр развития кадрового потециала туристской отрасли

Центр развития кадрового потенциала туристической сферы начал свою деятельность на базе Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма в Казани в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

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