Эксперт озвучил три ключевые причины возросшей популярности контрактной службы

В последние время в России растет востребованность службы в армии по контракту. Согласно данным, озвученным зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым, с января более 410 тысяч человек вступили в ряды контрактников.
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