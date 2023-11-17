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  • карла карлова
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Эксперт озвучил три ключевые причины возросшей популярности контрактной службы

Эксперт озвучил три ключевые причины возросшей популярности контрактной службы

В последние время в России растет востребованность службы в армии по контракту. Согласно данным, озвученным зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым, с января более 410 тысяч человек вступили в ряды контрактников.

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